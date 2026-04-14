Rallye énigmes des 70 ans de l’AS Miniac, Stade Jean Fantou, Miniac-Morvan

Rallye énigmes des 70 ans de l’AS Miniac Vendredi 1 mai, 08h00 Stade Jean Fantou Ille-et-Vilaine

sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:30:00+02:00

À l’occasion de ses 70 ans (1956-2026), l’AS Miniac organise le Rallye des 70 ans, un rallye touristique convivial ouvert à tous dimanche 1er mai 2026.

Le départ aura lieu au Stade Jean Fantou entre 8h00 et 9h30. Chaque équipage recevra un trousseau comprenant les informations nécessaires pour suivre l’itinéraire et relever les différents défis proposés tout au long du parcours.

Pour obtenir le trousseau, vous pouvez contacter Marc Escalais au 06 98 26 61 01.

Ce rallye n’est pas une course de vitesse, mais une journée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et de l’esprit d’équipe. Le parcours vous emmènera sur les routes de Miniac et de ses environs, avec des étapes ludiques accessibles à tous.

Tarifs :

20 € par véhicule (jusqu’à 4 personnes)

5 € par personne supplémentaire

Un repas sera proposé lors de la remise des récompenses au tarif de 15 € par personne.

Les inscriptions se font en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/as-miniac-morvan/evenements/rallye-de-l-as-miniac-1er-mai-2026

Le Trousseau indispensable aux parfaits rallymens est disponible sur le site web du club :

https://asminiac.fr/

Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.miniac-morvan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/as-miniac-morvan/evenements/rallye-de-l-as-miniac-1er-mai-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 26 61 01 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/as-miniac-morvan/evenements/rallye-de-l-as-miniac-1er-mai-2026 »}, {« link »: « https://asminiac.fr/ »}]

Rallye touristique