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Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan

Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan

Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Salle des Associations

Adresse : Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan

Ville : 35540 Miniac-Morvan

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Accès libre et gratuit

Mercredis festifs Mercredi 22 avril, 14h30 Salle des Associations Ille-et-Vilaine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Le Club des Retraités de Miniac-Morvan organise mercredi 22 avril 2026, de 14h30 à 16h30, un après-midi réservé à nos aînés à la salle des Associations de l’Espace Bel Air.
Gratuit sur inscription au 02 99 58 51 77, covoiturage possible.

Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 58 51 77 »}]
après-midi réservé à nos aînés

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