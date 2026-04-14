Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan
Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan mercredi 22 avril 2026.
Mercredis festifs Mercredi 22 avril, 14h30 Salle des Associations Ille-et-Vilaine
Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Le Club des Retraités de Miniac-Morvan organise mercredi 22 avril 2026, de 14h30 à 16h30, un après-midi réservé à nos aînés à la salle des Associations de l’Espace Bel Air.
Gratuit sur inscription au 02 99 58 51 77, covoiturage possible.
Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 58 51 77 »}]
après-midi réservé à nos aînés
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