Portes Ouvertes Cave du Roi Dagobert Traenheim

Traenheim

Portes Ouvertes Cave du Roi Dagobert

1 Rue de Scharrachbergheim Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dimanche 12 juillet, de 10h à 18h, la Cave du Roi Dagobert vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du terroir alsacien.

Venez percer les secrets de cette cave emblématique lors de visites guidées immersives à travers ses installations, et profitez d’un moment privilégié au cœur du vignoble pour en apprendre davantage sur le travail de la vigne et la passion des vignerons.

Tout au long de la journée, des dégustations commentées vous permettront de savourer une sélection de vins et de crémants d’Alsace, en bénéficiant des conseils avisés de nos experts. Une belle occasion d’aiguiser vos papilles et de profiter de promotions spéciales sur nos cuvées emblématiques. Pendant ce temps, les plus jeunes ne seront pas en reste grâce à des jeux et animations dédiés, pour le bonheur de toute la famille.

Afin de prolonger ce moment de partage, une offre de petite restauration sera proposée sur place, midi et soir. Que vous soyez amateur de vin, curieux de découvrir les coulisses d’une cave alsacienne ou simplement en quête d’une sortie conviviale, cette journée Portes Ouvertes est faite pour vous. Rejoignez-nous nombreux et venez vivre l’expérience unique de la Cave du Roi Dagobert !

Balades gourmandes dans les vignes, en minibus de 10h30 à 18h (dernier départ), avec un arrêt de dégustation vins et chocolats au cœur des vignes.

Visites de cave toute la journée de 10h30 à 17h.

Bar à cocktails avec des recettes originales à base de nos meilleures cuvées.

Concert live du groupe Sawadee à 17h à proximité du Bar Lounge

Jeux pour enfants 0 .

1 Rue de Scharrachbergheim Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03

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English :

L’événement Portes Ouvertes Cave du Roi Dagobert Traenheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble