Traenheim

DaGo’Concert

1 route de Scharrachbergheim Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dago’Concert samedi 11 juillet 2026

Les jeunes vignerons vous accueillent le samedi 11 juillet, juste avant nos traditionnelles Portes Ouvertes, pour un concert hommage à Supertramp, avec le groupe Time to Tramp !

Ouverture des portes 18h30

Début du concert vers 21h avec TIME TO TRAMP

Fin de la soirée animée DJ NOYAH jusqu’à 1h

Restauration sur place vins et Crémants d’Alsace softs

Réservation obligatoire en ligne

Tarif pré-vente 16€

Caisse du soir 20€ .

1 route de Scharrachbergheim Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com

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English :

L’événement DaGo’Concert Traenheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble