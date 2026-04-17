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Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny

Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Champagne Dom Caudron

Adresse : 10 Rue Jean York

Ville : 51700 Passy-Grigny

Département : Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Passy-Grigny

Portes ouvertes Champagne Dom Caudron

Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Marché d’artisans et dégustations

Céramiques, confitures, miel, bijoux, jeux de société.

Dégustation des champagnes Dom Caudron et plateaux de produits du terroir.

Zémi’atelier, Le Miel à Papa, Made in Vallées de Champagne, Marion Art et Création, Athonis, Coco Couture, L’Emperlade, L’Atelier d’HistoireS, Old Hen Games Board Game Editor, Cel Anim et Diane Fierté.

Autant de talents à découvrir, entre créations artisanales, gourmandises et univers originaux.   .

Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est  

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English : Portes ouvertes Champagne Dom Caudron

L’événement Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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