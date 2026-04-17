Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny

Passy-Grigny

Portes ouvertes Champagne Dom Caudron

Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Marché d’artisans et dégustations

Céramiques, confitures, miel, bijoux, jeux de société.

Dégustation des champagnes Dom Caudron et plateaux de produits du terroir.

Zémi’atelier, Le Miel à Papa, Made in Vallées de Champagne, Marion Art et Création, Athonis, Coco Couture, L’Emperlade, L’Atelier d’HistoireS, Old Hen Games Board Game Editor, Cel Anim et Diane Fierté.

Autant de talents à découvrir, entre créations artisanales, gourmandises et univers originaux. .

Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est

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English : Portes ouvertes Champagne Dom Caudron

L’événement Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne