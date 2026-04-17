Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny
Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny dimanche 10 mai 2026.
Passy-Grigny
Portes ouvertes Champagne Dom Caudron
Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Marché d’artisans et dégustations
Céramiques, confitures, miel, bijoux, jeux de société.
Dégustation des champagnes Dom Caudron et plateaux de produits du terroir.
Zémi’atelier, Le Miel à Papa, Made in Vallées de Champagne, Marion Art et Création, Athonis, Coco Couture, L’Emperlade, L’Atelier d’HistoireS, Old Hen Games Board Game Editor, Cel Anim et Diane Fierté.
Autant de talents à découvrir, entre créations artisanales, gourmandises et univers originaux. .
Champagne Dom Caudron 10 Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est
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English : Portes ouvertes Champagne Dom Caudron
L’événement Portes ouvertes Champagne Dom Caudron Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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