Passy-Grigny

Brocante Passy-Grigny

Rue Jean York Passy-Grigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Le Comité des Fêtes de Passy-Grigny vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle, le dimanche 10 mai 2026 ! Une journée conviviale pour chiner et dénicher de bonnes affaires.

***Restauration et buvette sur place*** .

Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est +33 6 80 77 44 78

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English : Brocante Passy-Grigny

L’événement Brocante Passy-Grigny Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne