Brocante Passy-Grigny Passy-Grigny
Brocante Passy-Grigny Passy-Grigny dimanche 10 mai 2026.
Passy-Grigny
Brocante Passy-Grigny
Rue Jean York Passy-Grigny Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Le Comité des Fêtes de Passy-Grigny vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle, le dimanche 10 mai 2026 ! Une journée conviviale pour chiner et dénicher de bonnes affaires.
***Restauration et buvette sur place*** .
Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est +33 6 80 77 44 78
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English : Brocante Passy-Grigny
L’événement Brocante Passy-Grigny Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne