Portes Ouvertes Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny

Passy-Grigny

Portes Ouvertes Champagne Dom Caudron

Champagne Dom Caudron 11 Rue Jean York Passy-Grigny Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Le Champagne Dom Caudron vous ouvre ses portes le dimanche 10 mai 2026, pour une journée conviviale.

Au programme un marché d’artisans réunissant céramiques, confitures, miel, bijoux et jeux de société, ainsi que des dégustations de champagnes et des plateaux de produits du terroir pour savourer le meilleur du savoir-faire local.

Entrée libre. .

Champagne Dom Caudron 11 Rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est

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English : Portes Ouvertes Champagne Dom Caudron

L’événement Portes Ouvertes Champagne Dom Caudron Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Epernay en Champagne