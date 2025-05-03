Portes ouvertes champagne Marest 2 et 3 mai 2026 (51) Grauves Champagne Marest Grauves 2 et 3 mai Entrée Gratuite aux Portes Ouvertes uniquement

Dégustation : 5€ la coupe (ou pass balade)

Pass : la Balade qui Pétille ! 7 flûtes de dégustation Champagne : 26€ en ligne et 28€ sur place au guichet de l’accueil (centre du village devant la mairie)

La 5e porte ouverte au champagne Marest à l’occasion de l’événement La Balade qui pétille programme: Marche, Dégustations, Karaoké, Exposition d’artisans, Espace Jeux en Bois, Restauration sur place.

Réserver votre week-end des **2 et 3 mai 2026** pour la 5e édition de ses portes ouvertes à l’occasion de l’événement : La Balade qui pétille

Le **champagne Marest** a le plaisir d’accueillir les Artisans :

**Créations Bois Rémi** : Passionné de bois, je crée des jeux, jouets, petits meubles en bois du plan à la réalisation pour tous vos projets.

**Les vinyls de David** : Chantournage sur disques vinyls

Les saucissons de cha et steph : Vente de saucissons de fabrication artisanale gourmande et de qualités.

**Le Comptoir de Mathilde – Épernay** : Fabrication artisanale de chocolats, confiserie et produits régionaux.

**Alex Litho** : Créateur de bijoux en pierre naturelle, Lithothérapie, Magnétiseur et de Chemins de Vie

Espace jeux en bois : Estaminet et jeux Flamand : air hockey, baby foot, Jeu du crochet, passe trappe, Jeu des batônnets fort boyard, jeu de massacre de marionnettes, jeu de 5 toupies, jeu de cible à balle scratch, bomboléo équilibre, Culbuto billard, lancer de cerceaux, bowling.

**Musique d’ambiance**

**Karaoké** : Le samedi 2 mai 2026 à 19h30 Karaoké sur les années 80‘s

Nous vous offrons l’opportunité de manger sur le domaine avec le **Food Truck O Delice de Days.**

Burger Classic, Burger Fois gras, Hot-Dog, Crêpes

**Au plaisir de vous rencontrer.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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Champagne Marest 23 Bis Rue d’Epernay 51190 GRAUVES Grauves 51190 Marne



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