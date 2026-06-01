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Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan samedi 20 juin 2026.

Lieu : Carasco Métallerie Soudure

Adresse : 200 Route de la Vieille Eglise

Ville : 47250 Grézet-Cavagnan

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

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Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.   .

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 11 01 05 

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English : Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

L’événement Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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