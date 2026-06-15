Vide grenier Grézet-Cavagnan
Vide grenier Grézet-Cavagnan dimanche 5 juillet 2026.
Grézet-Cavagnan
Vide grenier
Parc ombragé de la salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Restauration sur place .
Parc ombragé de la salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 71 83 74
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne