Grézet-Cavagnan

Vide grenier

Parc ombragé de la salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Restauration sur place .

Parc ombragé de la salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 71 83 74

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne