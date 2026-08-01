Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan
dimanche 16 août 2026 · Carasco Métallerie Soudure · Grézet-Cavagnan
Informations pratiques
Grézet-Cavagnan
Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure
Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Découverte des dernières créations artisanales en acier.
Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.
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Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées. .
Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 11 01 05
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English : Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure
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L’événement Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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