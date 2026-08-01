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Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

dimanche 16 août 2026 · Carasco Métallerie Soudure · Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Carasco Métallerie Soudure
Adresse
200 Route de la Vieille Eglise
Ville
47250 Grézet-Cavagnan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Découverte des dernières créations artisanales en acier.
Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.
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Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.   .

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 11 01 05 

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English : Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

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L’événement Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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