Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

Informations pratiques

Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Découverte des dernières créations artisanales en acier.

Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.

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Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées. .

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 11 01 05

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English : Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

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L’événement Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne