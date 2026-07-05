Informations pratiques

Grézet-Cavagnan

Soirée espagnole

Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ambiance chaleureuse et rythmée garantie avec le concert en live du groupe Lily Avaz.

Menu 1 verre de sangria de bienvenue, jambon / melon, une authentique paëlla, dessert & café

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Ambiance chaleureuse et rythmée garantie avec le concert en live du groupe Lily Avaz.

Menu 1 verre de sangria de bienvenue, jambon / melon, une authentique paëlla, dessert & café .

Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 85 75 23

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English : Soirée espagnole

A warm and lively atmosphere is guaranteed with a live concert by the band Lily Avaz.

Menu: 1 welcome glass of sangria, ham and melon, an authentic paella, dessert, and coffee

Please bring your own cutlery

L’événement Soirée espagnole Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne