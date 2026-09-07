Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable, Atelier designer textile, Parnans

Informations pratiques

Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable 19 et 20 septembre Atelier designer textile Drôme

10 personnes – Parking du stade puis poursuivre à pied (500 m suivre les panneaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Je vous accueille à mon atelier pour vous dévoiler mon univers artistique et témoigner de mon expérience en entreprises d’impression textiles ; j’exprimerai mes choix d’éditrice indépendante de tissus écologiques, créatifs et sains.

Je vous détaillerai tout le processus de création (avec des dessins originaux) de motifs.

Je vous montrerai plusieurs types de tissus imprimés.

Atelier designer textile 795 chemin du stade 26750 Parnans Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Je vous accueille à mon atelier pour vous dévoiler mon univers artistique et témoigner de mon expérience en entreprises d’impression textiles ; j’exprimerai mes choix d’éditrice indépendante de et …

Aude Lemaitre