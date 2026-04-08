Nouart

Portes ouvertes chez Juliette & Cows

48 place du château Nouart Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À partir de 9h petit-déjeuner local sur réservation À partir de 10h marché local et artisanal, animations – Atelier fabrication du beurre (sur réservation) Vente des produits de la ferme À partir de 12h restauration locale

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48 place du château Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 27 92 58 44

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English :

From 9 a.m.: local breakfast (reservation required) From 10 a.m.: local and craft market, entertainment Butter-making workshop (reservation required) Sale of farm products From 12 p.m.: local catering

L’événement Portes ouvertes chez Juliette & Cows Nouart a été mis à jour le 2026-04-07 par Ardennes Tourisme