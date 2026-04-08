Portes ouvertes chez Juliette & Cows Nouart
Portes ouvertes chez Juliette & Cows Nouart dimanche 17 mai 2026.
Nouart
Portes ouvertes chez Juliette & Cows
48 place du château Nouart Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
À partir de 9h petit-déjeuner local sur réservation À partir de 10h marché local et artisanal, animations – Atelier fabrication du beurre (sur réservation) Vente des produits de la ferme À partir de 12h restauration locale
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48 place du château Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 27 92 58 44
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English :
From 9 a.m.: local breakfast (reservation required) From 10 a.m.: local and craft market, entertainment Butter-making workshop (reservation required) Sale of farm products From 12 p.m.: local catering
L’événement Portes ouvertes chez Juliette & Cows Nouart a été mis à jour le 2026-04-07 par Ardennes Tourisme
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