Peyrehorade

Portes ouvertes Clique et Harmonie d’Aspremont

361 Route des Pyrénées Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Clique et Harmonie d’Aspremont vous invite à ses portes ouvertes, le samedi 6 juin de 10h00 à 17h00. Au programme ateliers de découverte musicale, concerts, rencontre avec la banda Los Bombanceros. Buvette et snacks sur place. Entrée gratuite.

La Clique et Harmonie d’Aspremont vous invite à ses portes ouvertes, le samedi 6 juin de 10h00 à 17h00. Au programme ateliers de découverte musicale, concerts, rencontre avec la banda Los Bombanceros. Buvette et snacks sur place. Entrée gratuite. .

361 Route des Pyrénées Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine Cha.musique40@gmail.com

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English : Portes ouvertes Clique et Harmonie d’Aspremont

The Clique et Harmonie d’Aspremont invites you to its open house on Saturday, June 6 from 10:00 to 17:00. On the program: musical discovery workshops, concerts, meeting with the Los Bombanceros banda. Refreshment bar and snacks on site. Free admission.

L’événement Portes ouvertes Clique et Harmonie d’Aspremont Peyrehorade a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans