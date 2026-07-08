Portes ouvertes Colmar

Informations pratiques

Colmar

Portes ouvertes

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez essayer, échanger et peut-être trouver votre future passion !

10h00 à 13h00

Samedi 12 septembre 2026, la Ville de Colmar, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, vous donne rendez-vous au complexe sportif de la Montagne Verte à l’occasion de la Rentrée des Sports. Tout au long de la journée, une cinquantaine d’associations colmariennes proposeront des animations gratuites et des démonstrations afin de faire découvrir la richesse de l’offre sportive locale. Parmi elles, le Hockey Club de Colmar (HCC) et le Colmar Sports de Glace (CSG) vous présenteront leurs disciplines et partageront leur passion de la glace.

Dimanche 13 septembre 2026, de 10h à 13h, à la patinoire de Colmar, venez par la suite rencontrer les bénévoles, les entraîneurs et les licenciés des clubs, découvrir les différentes disciplines pratiquées sur glace et vous initier à certaines d’entre elles hockey sur glace, patinage artistique, danse sur glace, ballet sur glace, curling et eisstöck.

Pour cette matinée exceptionnelle, la patinoire se transformera en véritable espace de découverte avec des ateliers d’initiation sur glace accessibles au public. À noter qu’il n’y aura pas de séance de patinage libre durant cet événement.

Venez essayer, échanger et peut-être trouver votre future passion !

HORAIRES / TARIFS

Entrée libre

10h à 13h

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. 0 .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Come try it out, %E9share your experiences, and maybe even discover your next passion!

L’événement Portes ouvertes Colmar a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Colmar