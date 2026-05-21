Roumagne

Portes Ouvertes d’Aloé Karine

625 Route du Périgord Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Afin de vous faire découvrir ses produits, Aloé Karine ouvre ses portes le temps d’une journée. Venez vous renseigner et chercher les conseils qu’il vous faut ! Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place en réservant. Diverses animations sont proposées tombola, jeux… Venez nombreux !

Afin de vous faire découvrir ses produits, Aloé Karine vous ouvre ses portes le temps d’une journée. Venez vous renseigner et chercher les conseils qu’il vous faut ! Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place en réservant. Diverses animations vous sont proposées comme une tombola, des jeux… Venez nombreux ! .

625 Route du Périgord Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 55 39 duc.karine@wanadoo.fr

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English : Portes Ouvertes d’Aloé Karine

To help you discover our products, Aloé Karine is opening its doors for a day. Come and get all the information and advice you need! Reservations are required for on-site catering. There will also be a raffle and games… Come one, come all!

L’événement Portes Ouvertes d’Aloé Karine Roumagne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Lauzun