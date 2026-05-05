Repas de chasse Roumagne
Repas de chasse Roumagne samedi 13 juin 2026.
Roumagne
Repas de chasse
salle des fêtes Roumagne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez nombreux participer au repas de chasse organisé par la Société de Chasse. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Menu à découvrir prochainement.
Venez nombreux participer au repas de chasse organisé par la Société de Chasse. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Menu à découvrir prochainement. .
salle des fêtes Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 80 05 56
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English : Repas de chasse
Come and join us for the hunting dinner organized by the Société de Chasse. Bring your full set of cutlery and remember to reserve. Menu to be announced.
L’événement Repas de chasse Roumagne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Lauzun