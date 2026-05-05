Roumagne

Repas de chasse

salle des fêtes Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez nombreux participer au repas de chasse organisé par la Société de Chasse. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Menu à découvrir prochainement.

Venez nombreux participer au repas de chasse organisé par la Société de Chasse. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Menu à découvrir prochainement. .

salle des fêtes Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 80 05 56

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English : Repas de chasse

Come and join us for the hunting dinner organized by the Société de Chasse. Bring your full set of cutlery and remember to reserve. Menu to be announced.

L’événement Repas de chasse Roumagne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays de Lauzun