Portes ouvertes dans les Jardins Jardin l’Eau Vive Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais

Portes ouvertes dans les Jardins Jardin l’Eau Vive

Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-14 2026-08-15 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-19 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18

Promenade découverte dans un parc de 2 hectares traversé de plusieurs ruisseaux pour les amateurs d’arbres et plantes rares.Tout public

Découvrez ce parc-jardin dans la région boisée de la Brie des Etangs.

Plus de 1000 variétés d’arbres et arbustes offrent des floraisons tout au long de l’année y compris en hiver.

Le parc jardin, entouré de haies naturelles et traversé par plusieurs ruisseaux, favorise la faune et la flore sauvage.

Refuge LPO. Jardin Remarquable.

Ouvert tous les dimanches et jours fériés du 19 avril au 14 juillet ; du 15 août au 6 septembre et du 4 octobre au 1er novembre de 13h30 à 18h30 avec une visite guidée à 15h.

Sur rendez-vous en dehors de ces dates.

Scolaires et groupes nous contacter

Tarif adulte 5 euros Gratuit pour les moins de 18 ans .

Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est

English : Portes ouvertes dans les Jardins Jardin l’Eau Vive

A discovery walk in a 2-hectare park crossed by several streams for lovers of rare trees and plants.

