Visite du jardin de l’Eau Vive, Le Jardin de L’Eau Vive, La Ville-sous-Orbais

Visite du jardin de l’Eau Vive 19 et 20 septembre Le Jardin de L’Eau Vive Marne

adulte 5 € / gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du jardin de l’Eau Vive récemment labellisé Jardin Remarquable. Une promenade libre vous est proposée ou une visite commentée à 15h. Découvrez les collections de ce jeune arboretum offrant des paysages et atmosphères variés. L’eau et la diversité botanique sont les points forts de ce jardin.

Le Jardin de L’Eau Vive 7 route du Breuil, 51270 La Ville-sous Orbais La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est 06 69 30 03 06 Parc de deux hectares traversé de plusieurs ruisseaux, dédié aux amateurs d’arbres et de plantes rares, il a été mis en place dans les années 1990. Il abrite de nombreuses collections végétales : aubépines, chênes, érables, conifères, fruitiers…

Plus de 1000 variétés, réparties dans un jardin humide, un potager fleuri, un verger, un bois. Chemins herbeux. Parking derriière l’église.

Visite du jardin de l’Eau Vive récemment labellisé Jardin Remarquable. Promenade libre ou visite commentée à 15h. Découvrez les collections de ce jeune arboretum offrant des paysages et atmosphères…

©Michèle Liverneaux