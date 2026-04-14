Visite commentée du Jardin de L’Eau Vive, Le jardin de l’Eau vive, La Ville-sous-Orbais

Visite commentée du Jardin de L’Eau Vive 6 et 7 juin Le jardin de l’Eau vive Marne

adultes 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Chemins herbeux prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez le parc jardin de L’Eau Vive dans la région boisée de la Brie des Etangs. Plus de 1100 variétés d’arbres et arbustes offrent des floraisons tout au long de l’année. Le parc jardin, entouré de haies naturelles et traversé par plusieurs ruisseaux, favorise la faune et la flore sauvage.

Le jardin de l’Eau vive 7 Route du Breuil, 51270 La Ville-sous-Orbais, France La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est 0669300306 https://www.facebook.com/p/Le-jardin-de-Leau-vive-100057536555665 Chaque promeneur est accueilli avec une simplicité chaleureuse par les propriétaires qui transmettent volontiers leur passion pour la botanique. Le visiteur avance dans un décor bucolique, guidé par le murmure des ruisseaux, le chant des oiseaux et les couleurs d’essences rares ou surprenantes. Le jardin se lit presque comme un récit en mouvement, animé par l’attention patiente qui l’a façonné. Au cœur de la Brie des Étangs, le jardin de l’Eau Vive ouvre un paysage luxuriant où l’eau sillonne entre plus de mille variétés d’arbres et d’arbustes. Les floraisons se succèdent sans relâche, même lorsque l’hiver s’installe. Les haies naturelles dessinent une lisière protectrice et préservent un véritable havre pour la faune locale, reconnu par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. La promenade laisse le sentiment d’un lieu singulier, vivant, éclatant en toute saison. Parking derrière l’église. Jardin non adapté aux handicapés. Chiens non admis. Chemins herbeux.

Découvrez le parc jardin de L’Eau Vive dans la région boisée de la Brie des Etangs. Plus de 1100 variétés d’arbres et arbustes offrent des floraisons tout au long de l’année. Le parc jardin, entouré…

©Gilles Liverneaux