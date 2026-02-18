Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais

Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive

Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

À l’occasion des rendez-vous aux jardins, venez découvrir ou redécouvrir le jardin de l’eau vive à La Ville-sous-Orbais, les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.

Découvrez ce parc-jardin dans la région boisée de la Brie des Etangs.

Plus de 1000 variétés d’arbres et arbustes offrent des floraisons tout au long de l’année y compris en hiver.

Le parc jardin, entouré de haies naturelles et traversé par plusieurs ruisseaux, favorise la faune et la flore sauvage.

Refuge LPO. Jardin Remarquable. .

Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est +33 6 69 30 03 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT de la Marne