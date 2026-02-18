Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais
Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive
Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
À l’occasion des rendez-vous aux jardins, venez découvrir ou redécouvrir le jardin de l’eau vive à La Ville-sous-Orbais, les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.
Découvrez ce parc-jardin dans la région boisée de la Brie des Etangs.
Plus de 1000 variétés d’arbres et arbustes offrent des floraisons tout au long de l’année y compris en hiver.
Le parc jardin, entouré de haies naturelles et traversé par plusieurs ruisseaux, favorise la faune et la flore sauvage.
Refuge LPO. Jardin Remarquable. .
Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est +33 6 69 30 03 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT de la Marne