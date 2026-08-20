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Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h, Autre lieu, Genève

samedi 19 septembre 2026 · Autre lieu · Genève

Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Autre lieu
Adresse
Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
gratuit

Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h Samedi 19 septembre, 10h00 Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Envie de découvrir de nouveaux jeux, de participer à des activités inédites, de rencontrer d’autres ludothècaires, de créer d’autres liens?
Les 12 ludothèques et le ludobus vous ouvrent leurs portes toute la journée le samedi 19 septembre de 10h à 17h.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Venez jouer et participer à des activités exceptionnelles tout un samedi dans les 12 ludothèques et le ludobus

Greg Clément

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