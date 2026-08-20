Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h, Autre lieu, Genève
samedi 19 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h Samedi 19 septembre, 10h00 Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Envie de découvrir de nouveaux jeux, de participer à des activités inédites, de rencontrer d’autres ludothècaires, de créer d’autres liens?
Les 12 ludothèques et le ludobus vous ouvrent leurs portes toute la journée le samedi 19 septembre de 10h à 17h.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Venez jouer et participer à des activités exceptionnelles tout un samedi dans les 12 ludothèques et le ludobus
Greg Clément
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