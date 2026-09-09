Portes ouvertes d’ateliers des artisans métiers d’art de Montfort l’Amaury, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury

Informations pratiques

Portes ouvertes d’ateliers des artisans métiers d’art de Montfort l’Amaury Samedi 19 septembre, 10h00, 15h30 Maison du tourisme et du patrimoine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Portes ouvertes d’ateliers. Brochure des ateliers ouvert à récupérer à la Maison du Tourisme et du Patrimoine.

Maison du tourisme et du patrimoine 3 rue Amaury 78490 Monfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 87 96 https://www.montfortlamaury.fr/ Au cœur de la belle campagne yvelinoise, Montfort-l’Amaury, petite cité médiévale située en lisière de forêt, vous accueille. Au fil de ses ruelles pavées, partez à la découverte d’un riche patrimoine culturel qui a su séduire la reine Anne de Bretagne, Victor Hugo, Maurice Ravel et bien d’autres… Laissez-vous charmer par ce joli village baigné d’histoire.

Visite libre

©servicecommunicationmontfortlamaury