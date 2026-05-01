Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

Château de Vaulx, 1132 Route des Vaulx de Chizeuil Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Ce château, situé en position dominante, embrasse le paysage époustouflant et néanmoins, réserve d’autres surprises…rien de moins qu’un parc majestueux dessiné au début du 20ème siècle par Achille Duchêne, le grand ordonnateur du végétal des familles aisées et dont l’élégance est aisément reconnaissable .

Une déambulation sous les frondaisons, une halte près du bassin, sauront réjouir les amoureux de l’authenticité et du charme d’une existence à la campagne. Animation musicale par Christian POURTOIS, accordéoniste/chanteur. Vos hôtes Bruno et Valou de Theux. .

Château de Vaulx, 1132 Route des Vaulx de Chizeuil Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com

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English : Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

L’événement Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III