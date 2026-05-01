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Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry samedi 30 mai 2026.

Adresse : Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé

Ville : 71800 Saint-Julien-de-Civry

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Interaction entre l’homme et la nature. Pierre calcaire française, marbre, bois. Le propriétaire Hage Verduyn travaille la pierre et se fait inspirer de sa forme. Des pierres jaunes provenant de la région et du marbre de Carrare d’Italie. Le travail se fait principalement au marteau et au ciseau. De brut à lisse. Le jardin en pente s’est transformé en un magnifique parc de sculptures avec vue sur la vallée.
Vos hôtes Hage Verduyn et Henske van Heek   .

Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99  loes.france@gmail.com

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English : Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

L’événement Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

À voir aussi à Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire)

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry samedi 30 mai 2026.

Adresse : Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé

Ville : 71800 Saint-Julien-de-Civry

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

Jardin de la Fontaine, 72, Route de Mochère (Bourg à côté du lavoir) Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Situé en plein cœur du beau village de Saint Julien de Civry. Aussi connu sous le nom du jardin de 1001 fleurs, qui ne nécessite aucune autre explication, il regorge des plantes dont certaines que vous n’avez peut-être jamais vues auparavant. Harm van Duin et J. Henry Kester y travaillent avec plaisir. Une belle pièce d’eau et un ‘temple’ complètent ce petit paradis, si bien caché derrière une belle maison de maître. Expositions tableaux de Marjon BOERS Émerveillement, Nature Naturelle, Riche en Fleurs et de J. Henry KESTER. Le dimanche 31 mai à 12h00 concert Broadway Blues and Ballads par Mike CARVER (piano) et J. Henry KESTER (chant).   .

Jardin de la Fontaine, 72, Route de Mochère (Bourg à côté du lavoir) Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99  loes.france@gmail.com

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English : Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

L’événement Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

À voir aussi à Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire)