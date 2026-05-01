Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry
Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry samedi 30 mai 2026.
Saint-Julien-de-Civry
Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé
Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Interaction entre l’homme et la nature. Pierre calcaire française, marbre, bois. Le propriétaire Hage Verduyn travaille la pierre et se fait inspirer de sa forme. Des pierres jaunes provenant de la région et du marbre de Carrare d’Italie. Le travail se fait principalement au marteau et au ciseau. De brut à lisse. Le jardin en pente s’est transformé en un magnifique parc de sculptures avec vue sur la vallée.
Vos hôtes Hage Verduyn et Henske van Heek .
Jardin de Sculptures, 107 Route d’Amanzé Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé
L’événement Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
À voir aussi à Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire)
- Jardin de la Fontaine Saint-Julien-de-Civry 30 mai 2026