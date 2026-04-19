Portes ouvertes de la cave Jamet Domaine Catherine et Pascal JAMET Arras-sur-Rhône

Arras-sur-Rhône

Portes ouvertes de la cave Jamet

Domaine Catherine et Pascal JAMET 119, rue de l’ancienne mairie Arras-sur-Rhône Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

1919-2019 Une histoire à raconter de Édouard à Vincent plus de 100 ans au service de la vigne et de la terre. Visite de la cave, et dégustation* des nouveaux millésimes de blancs et rosés. Randonnée en autonomie dans les vignes.

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Domaine Catherine et Pascal JAMET 119, rue de l’ancienne mairie Arras-sur-Rhône 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 07 09 61 jametpascal07@gmail.com

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English :

1919-2019 A story to tell from Édouard to Vincent over 100 years of service to the vine and the land. Visit the winery, and taste* new white and rosé vintages. Self-guided walk in the vineyards.

L’événement Portes ouvertes de la cave Jamet Arras-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche