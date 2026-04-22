Portes Ouvertes de la ferme de Keralait Lieu-dit Kerbaliou Crozon
Portes Ouvertes de la ferme de Keralait Lieu-dit Kerbaliou Crozon dimanche 3 mai 2026.
Crozon
Portes Ouvertes de la ferme de Keralait
Lieu-dit Kerbaliou Ferme de Keralait Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Marché des producteurs restauration et buvette sur place
Traite du matin (6h) sur réservation.
Atelier de fabrication du beurre de 10h à 15h30
Brassage de bière de 8h à 12h
Atelier fabrication d’un baume de plantes sauvages à 14h
Le + Une tombola pour tenter de gagner 4 paniers garnis ! .
Lieu-dit Kerbaliou Ferme de Keralait Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 60 66 46 12
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English :
L’événement Portes Ouvertes de la ferme de Keralait Crozon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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