Portes Ouvertes de la ferme de Keralait Lieu-dit Kerbaliou Crozon

Crozon

Portes Ouvertes de la ferme de Keralait

Lieu-dit Kerbaliou Ferme de Keralait Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Marché des producteurs restauration et buvette sur place

Traite du matin (6h) sur réservation.

Atelier de fabrication du beurre de 10h à 15h30

Brassage de bière de 8h à 12h

Atelier fabrication d’un baume de plantes sauvages à 14h

Le + Une tombola pour tenter de gagner 4 paniers garnis ! .

Lieu-dit Kerbaliou Ferme de Keralait Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 60 66 46 12

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English :

L’événement Portes Ouvertes de la ferme de Keralait Crozon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime