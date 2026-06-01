Portes ouvertes de la MACO Manufacture Collaborative, La MACO – Manufacture collaborative, Genève

Portes ouvertes de la MACO Manufacture Collaborative Samedi 6 juin, 10h00 La MACO – Manufacture collaborative

Gratuit ou CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

La MACO Manufacture Collaborative ouvre grand ses portes pour une journée placée sous le signe du faire, du partage et de la créativité

Venez découvrir les ateliers, les espaces et les savoir-faire qui font vivre la MACO grâce à des visites guidées et des activités ouvertes à toutes et tous.

Envie d’expérimenter ? De créer de vos mains ? Vous êtes au bon endroit ✨

AU PROGRAMME

10h — 12h

Atelier fermentation : Pétillant de fleurs de printemps et Gingerbeer

avec Céramiques des Subsistances

10.-

⚠️ Places limitées — sur réservation

10h — 12h

Repair café

avec L’Atelier réparation

✅ Gratuit

⚠️ Places limitées — sur réservation

13h — 15h

Atelier couture : création d’un short à partir de linge ou de taies d’oreiller

avec Caroline Dupriez

Apportez vos tissus si vous en avez !

10.-

⚠️ Places limitées — sur réservation

10h — 15h

Fabrication bois : marqueterie de copeaux & atelier libre d’assemblage

avec Le Grand Atelier

✅ Gratuit

♻️ 10h — 15h

Ouverture de la ressourcerie MatériUUm et de la bibliothèque d’objets La Manivelle

+ Petite restauration sur place par Ancrages

Avec le soutien de Ville de Genève et de la Fondation Leenaards

La MACO – Manufacture collaborative Chemin des sports 87 Genève 1203 Saint-Jean et Charmilles Genève [{« type »: « link », « value »: « https://yjekp5l4.sibpages.com/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2250, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « L’atelier se du00e9roule en deux parties : l’une thu00e9orique et l’autre pratique et du00e9gustation. Venez du00e9gustez des pu00e9tillants sauvages de fleurs de printemps et du00e9couvrir comment pru00e9parer une boisson fermentu00e9e simple, moins sucru00e9e u00e0 partir de levures naturellement pru00e9sentes sur les fleurs. Du00e9couvrez u00e9galement comment pru00e9parer votre GingerBug (levain de ginger) pour concocter une du00e9licieuse et piquante Gingerbeer ! Pour les personnes qui le peuvent osez amener plusieurs poignu00e9es de fleurs ou feuilles comestibles de votre choix – ru00e9coltu00e9es idu00e9alement loin de zones traitu00e9es !Quelques exemples de fleurs comestibles : fleurs de sureau, de glycine, de lilas, de pissenlit, d’acacia ou de robinier, de lavande, de rose, de tilleul, de violette, bourrache, ou de coquelicot. Feuilles d’orties (jeune tu00eate), feuilles de menthe, romarin en fleurs (feuille et fleurs), de figuier (attention u00e0 la su00e8ve blanche phototoxique)… u00c0 l’issue de l’atelier vous repartirez avec un bocal d’1,5L d’une boisson u00e0 fermenter et un bocal de 350ml de GingerBug u00e0 entretenir. Toutes ces boissons sont non-alcoolisu00e9es ! », « html »: «

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Journée découverte créative samedi 6 juin de 10h à 15h avec atelier couture, bois, réparation…

Loïc Herin