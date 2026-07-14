samedi 12 septembre 2026 · Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Portes Ouvertes de la Maison de Quartier de Villejean Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 12 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Si vous souhaitez découvrir le lieu et les associations impliquées, et les activités proposées, les membres de l’équipe, c’est le moment de venir à notre rencontre !

Rencontre et culture a le plaisir de vous accueillir , le samedi 13 septembre de 14h à 18h, pour un temps de portes ouvertes à la Maison de Quartier de Villejean !

Si vous souhaitez découvrir le lieu et les associations impliquées, et les activités proposées, les membres de l’équipe, c’est le moment de venir à notre rencontre ! Les animateur (e-s) ainsi que certaines associations seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Cet événement est à la fois un temps de découverte et de convivialité. Vous êtes les bienvenus.

Accueil de 14h >18h

**La journée sera aussi rythmé par des animations pour fêter les 50 ans de la Ludothèque.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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