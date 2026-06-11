Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac EAUZE Eauze
Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac EAUZE Eauze vendredi 10 juillet 2026.
Eauze
Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac
EAUZE 1330 route de Manciet Eauze Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Explorez librement La Maison Gascogne Armagnac et plongez dans ses expériences phares !
Parcours immersif, découverte du vignoble Gascogne Armagnac, animations sensorielles, ateliers dégustation.
Tentez l’aventure de notre escape game L’Affaire Colombard une toute nouvelle version vous y attend.
Une sélection d’expériences accessibles en continu et à votre rythme.
Escape game départs à 10h30, 14h et 16h.
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EAUZE 1330 route de Manciet Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 32 09 43 94 bienvenue@lamaisongascognearmagnac.fr
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English :
Explore La Maison Gascogne Armagnac at your leisure and immerse yourself in its signature experiences!
An immersive tour, a journey through the Gascogne Armagnac vineyards, sensory activities, and tasting workshops.
Try your hand at our escape game, “The Colombard Affair”: a brand-new version awaits you.
A selection of experiences available continuously and at your own pace.
Escape game: starts at 10:30 AM, 2:00 PM, and 4:00 PM.
L’événement Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac Eauze a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65