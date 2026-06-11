Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac EAUZE Eauze vendredi 10 juillet 2026.

Eauze

Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac

EAUZE 1330 route de Manciet Eauze Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Explorez librement La Maison Gascogne Armagnac et plongez dans ses expériences phares !

Parcours immersif, découverte du vignoble Gascogne Armagnac, animations sensorielles, ateliers dégustation.

Tentez l’aventure de notre escape game L’Affaire Colombard une toute nouvelle version vous y attend.

Une sélection d’expériences accessibles en continu et à votre rythme.

Escape game départs à 10h30, 14h et 16h.

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EAUZE 1330 route de Manciet Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 32 09 43 94 bienvenue@lamaisongascognearmagnac.fr

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English :

Explore La Maison Gascogne Armagnac at your leisure and immerse yourself in its signature experiences!

An immersive tour, a journey through the Gascogne Armagnac vineyards, sensory activities, and tasting workshops.

Try your hand at our escape game, “The Colombard Affair”: a brand-new version awaits you.

A selection of experiences available continuously and at your own pace.

Escape game: starts at 10:30 AM, 2:00 PM, and 4:00 PM.

L’événement Portes ouvertes de la Maison Gascogne Armagnac Eauze a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65