Portes ouvertes de la vigne pédagogique de Saint-Prest, Vigne de Saint-Prest, Saint-Prest

Informations pratiques

Portes ouvertes de la vigne pédagogique de Saint-Prest Samedi 19 septembre, 10h00 Vigne de Saint-Prest Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme :

Visite de la vigne et dégustation

Vendanges (selon la maturité du raisin)

Exposition de voitures de collection et de tracteurs anciens

Vente et dégustation du miel de Saint-Prest

Verre de l’amitié à 18 h

Vigne de Saint-Prest 69 rue de la République, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 11 67 15 33 https://lavignedesaintprest.fr/ Vigne pédagogique de Saint-Prest. Parking à proximité

Portes ouvertes de la Vigne de Saint-Prest

©mairiedesaintprest