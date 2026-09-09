AGENDA · Saint-Prest
Portes ouvertes de la vigne pédagogique de Saint-Prest, Vigne de Saint-Prest, Saint-Prest
samedi 19 septembre 2026 · Vigne de Saint-Prest · Saint-Prest
Informations pratiques
Portes ouvertes de la vigne pédagogique de Saint-Prest Samedi 19 septembre, 10h00 Vigne de Saint-Prest Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Au programme :
- Visite de la vigne et dégustation
- Vendanges (selon la maturité du raisin)
- Exposition de voitures de collection et de tracteurs anciens
- Vente et dégustation du miel de Saint-Prest
- Verre de l’amitié à 18 h
Vigne de Saint-Prest 69 rue de la République, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 11 67 15 33 https://lavignedesaintprest.fr/ Vigne pédagogique de Saint-Prest. Parking à proximité
Portes ouvertes de la Vigne de Saint-Prest
©mairiedesaintprest
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