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Portes ouvertes de l’ancien couvent de Bletterans, Ancien couvent de Bletterans, Bletterans

samedi 19 septembre 2026 · Ancien couvent de Bletterans · Bletterans

Portes ouvertes de l’ancien couvent de Bletterans, Ancien couvent de Bletterans, Bletterans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien couvent de Bletterans
Adresse
18 rue Louis le Grand, 39140 Bletterans
Ville
39140 Bletterans
Département
Jura

Portes ouvertes de l’ancien couvent de Bletterans 19 et 20 septembre Ancien couvent de Bletterans Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez l’histoire du Centre Pierre Bénichou, ancien couvent situé au cœur de Bletterans. Ce lieu, chargé de mémoire, a traversé les siècles en accueillant différentes formes de vie collective, toujours tournées vers l’entraide et la solidarité.
Cette exposition retrace les grandes étapes de son évolution jusqu’à sa vocation actuelle : un centre de soins et d’insertion pour personnes confrontées à des conduites addictives.

Ancien couvent de Bletterans 18 rue Louis le Grand, 39140 Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 17 21 http://www.adlca.fr Ancien couvent, aujourd’hui centre de soins en addictologie.
À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez l’histoire du Centre Pierre Bénichou, ancien couvent situé au cœur de Bletterans. Ce lieu, chargé de mémoire, a traversé les siècles en accueillant …

© lademi-lune-bletterans

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