Ruffiac

Portes ouvertes de l’atelier de poterie

26 Le Prieuré Ruffiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Pierre-Yves Tanguy, plasticien, vous accueille dans son atelier de poterie à l’occasion de son installation sur la commune de Ruffiac.

Ses productions sont faites au tour ou à la plaque et se caractérisent par un goût de l’épure, une attention à la présence de la terre et un travail sur les textures.

Venez échanger, discuter et découvrir ce nouvel espace de création. .

26 Le Prieuré Ruffiac 56140 Morbihan Bretagne +33 6 89 11 59 28

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English :

L’événement Portes ouvertes de l’atelier de poterie Ruffiac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande