Portes ouvertes de l’atelier de poterie Ruffiac
Portes ouvertes de l’atelier de poterie Ruffiac vendredi 29 mai 2026.
Ruffiac
Portes ouvertes de l’atelier de poterie
26 Le Prieuré Ruffiac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Pierre-Yves Tanguy, plasticien, vous accueille dans son atelier de poterie à l’occasion de son installation sur la commune de Ruffiac.
Ses productions sont faites au tour ou à la plaque et se caractérisent par un goût de l’épure, une attention à la présence de la terre et un travail sur les textures.
Venez échanger, discuter et découvrir ce nouvel espace de création. .
26 Le Prieuré Ruffiac 56140 Morbihan Bretagne +33 6 89 11 59 28
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L’événement Portes ouvertes de l’atelier de poterie Ruffiac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande