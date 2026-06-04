Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes
Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes jeudi 25 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 16:30 – 18:00
Gratuit : oui Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Le groupe scolaire Alice Milliat vous ouvre ses portes : venez découvrir les locaux, rencontrer les équipes pédagogiques et visiter les cours réinventées.
Ecole Primaire Alice Milliat Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 69 45
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