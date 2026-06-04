Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Le groupe scolaire Alice Milliat vous ouvre ses portes : venez découvrir les locaux, rencontrer les équipes pédagogiques et visiter les cours réinventées.

Ecole Primaire Alice Milliat Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 69 45



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