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Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes

Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes

Portes-ouvertes de l’école Alice Milliat Ecole Primaire Alice Milliat Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Ecole Primaire Alice Milliat

Adresse : 5 Allée Louise Farrenc

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 16:30 – 18:00
Gratuit : oui  Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Le groupe scolaire Alice Milliat vous ouvre ses portes : venez découvrir les locaux, rencontrer les équipes pédagogiques et visiter les cours réinventées.

Ecole Primaire Alice Milliat Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 69 45


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