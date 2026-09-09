Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL, Radio Naoned, Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Radio Naoned · Saint-Herblain
Informations pratiques
Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL Samedi 19 septembre, 10h00 Radio Naoned Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL
De 10 h à 16 h 30 // Accès libre
I Visite et découverte
Pour les Journées du patrimoine, Radio Naoned ouvre ses portes au public !
Venez découvrir les coulisses d’un média pas comme les autres : la seule radio 100 % en langue bretonne en Loire-Atlantique, généraliste et de proximité, installée au coeur de Saint-Herblain. Programme : visite guidée des locaux et studios d’enregistrement, rencontre avec l’équipe, présentation de la mission et des engagements de Radio Naoned et découverte du studio Enroll dédié aux podcasts.
Ce dernier outil professionnel est pensé pour les créateurs et créatrices de podcasts, les collectifs, associations et entreprises qui souhaitent enregistrer, monter et produire du contenu audio de qualité en bénéficiant d’un accompagnement technique et éditorial.
2 bis, allée henri farman
https://www.radionaoned.bzh – 0228910375
Radio Naoned 2bis allée Henri Farman Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.radionaoned.bzh »}]
Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL
©Radio Naoned
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