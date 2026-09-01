Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba
Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européenes du Patrimoine, le Domaine Saint-Hilaire ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir son Ginkgo Bilobé, élu Arbre de l’année 2025. L’occasion de découvrir un patrimoine naturel exceptionnel !
Entrée gratuite chiens non autorisés .
Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 38 90 97
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English :
L’événement Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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