Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba

Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européenes du Patrimoine, le Domaine Saint-Hilaire ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir son Ginkgo Bilobé, élu Arbre de l’année 2025. L’occasion de découvrir un patrimoine naturel exceptionnel !

Entrée gratuite chiens non autorisés .

Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 38 90 97

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English :

L’événement Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE