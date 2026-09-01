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AGENDA · Meung-sur-Loire

Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Meung-sur-Loire

Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Domaine Saint-Hilaire
Ville
45130 Meung-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Meung-sur-Loire

Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba

Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européenes du Patrimoine, le Domaine Saint-Hilaire ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir son Ginkgo Bilobé, élu Arbre de l’année 2025. L’occasion de découvrir un patrimoine naturel exceptionnel ! 

Entrée gratuite chiens non autorisés   .

Domaine Saint-Hilaire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 38 90 97 

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English :

L’événement Portes ouvertes Découverte du Ginkgo Biloba Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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