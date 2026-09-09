Portes ouvertes des Jardins de la Chézine Jardins de la Chézine Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Accès libre Ouvert à toutes et tous ! Tout public

L’équipe de Compostri sera présente lors des portes ouvertes des Jardins de la Chézine. Au programme, animations et sensibilisation autour du compostage et des bienfaits pour le jardin.

Jardins de la Chézine Saint-Herblain 44800

https://compostri.fr/actualites/compostri-mobilisee-pour-la-rentree/



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