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Portes ouvertes des Jardins de la Chézine Jardins de la Chézine Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Jardins de la Chézine · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 12:30
Gratuit : oui Accès libre Ouvert à toutes et tous ! Tout public
L’équipe de Compostri sera présente lors des portes ouvertes des Jardins de la Chézine. Au programme, animations et sensibilisation autour du compostage et des bienfaits pour le jardin.
Jardins de la Chézine Saint-Herblain 44800
https://compostri.fr/actualites/compostri-mobilisee-pour-la-rentree/
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