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Portes ouvertes des Jardins de la Chézine Jardins de la Chézine Saint-Herblain

samedi 19 septembre 2026 · Jardins de la Chézine · Saint-Herblain

Portes ouvertes des Jardins de la Chézine Jardins de la Chézine Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Jardins de la Chézine
Adresse
Rue Michel Chauty, Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Ouvert à toutes et tous !

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 12:30
Gratuit : oui Accès libre Ouvert à toutes et tous ! Tout public 

L’équipe de Compostri sera présente lors des portes ouvertes des Jardins de la Chézine. Au programme, animations et sensibilisation autour du compostage et des bienfaits pour le jardin.

Jardins de la Chézine Saint-Herblain 44800
https://compostri.fr/actualites/compostri-mobilisee-pour-la-rentree/


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