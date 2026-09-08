AGENDA · Hellering
Portes ouvertes des locaux des arboriculteurs à Hombourg-Haut, Syndicat des Arboriculteurs, Hellering
dimanche 20 septembre 2026 · Syndicat des Arboriculteurs · Hellering
Informations pratiques
Portes ouvertes des locaux des arboriculteurs à Hombourg-Haut Dimanche 20 septembre, 10h30 Syndicat des Arboriculteurs Moselle
Petite restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition et démonstration d’une distillation.
Petite restauration sur place.
Syndicat des Arboriculteurs 1 rue de macheren 57470 Hombourg Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est
Exposition et démonstration d’une distillation, animation proposée par le syndicat des arboriculteurs de Hombourg-Haut.
©larisa K_ pixabay