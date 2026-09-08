Portes ouvertes des locaux des arboriculteurs à Hombourg-Haut, Syndicat des Arboriculteurs, Hellering

Informations pratiques

Portes ouvertes des locaux des arboriculteurs à Hombourg-Haut Dimanche 20 septembre, 10h30 Syndicat des Arboriculteurs Moselle

Petite restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition et démonstration d’une distillation.

Petite restauration sur place.

Syndicat des Arboriculteurs 1 rue de macheren 57470 Hombourg Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est

Exposition et démonstration d’une distillation, animation proposée par le syndicat des arboriculteurs de Hombourg-Haut.

©larisa K_ pixabay