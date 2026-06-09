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Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde

Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde samedi 15 août 2026.

Adresse : route de Semussac

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Portes ouvertes des pompiers

route de Semussac Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Portes ouvertes

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Meschers
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route de Semussac Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 93 81 

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English :

Open house

Organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Meschers

L’événement Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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