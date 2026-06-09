Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde
Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde samedi 15 août 2026.
Meschers-sur-Gironde
Portes ouvertes des pompiers
route de Semussac Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Portes ouvertes
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Meschers
.
route de Semussac Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 93 81
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English :
Open house
Organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Meschers
L’événement Portes ouvertes des pompiers Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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