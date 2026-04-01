Portes ouvertes des Pousses de la Calonne Pousses de la Calonne Guéreins

Guéreins

Portes ouvertes des Pousses de la Calonne

Pousses de la Calonne 145 rue de la motte Guéreins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les Pousses de la Calonne ouvrent ses portes. Vous aurez la possibilité de découvrir de travail de l’horticulteur et pépiniériste en visitant les serres.

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Pousses de la Calonne 145 rue de la motte Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 49 43

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English :

Les Pousses de la Calonne opens its doors. You’ll have the chance to discover the work of the horticulturist and nurseryman by visiting the greenhouses.

L’événement Portes ouvertes des Pousses de la Calonne Guéreins a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre