Portes ouvertes du Château De Cach Lieu-dit Cach Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Portes ouvertes du Château De Cach

Lieu-dit Cach Château de Cach Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le château de Cach vous invite à ses portes ouvertes avec un programme riche et varié inauguration de la ferme pédagogique, marché d’artisans et producteurs, visite et dégustation des vins du domaine, animation musicale, jeux pour adultes et enfants, balade en poney,…

Restauration sur place sur réservation (apéritif et melon ; couscous 3 viandes ; fromages fermiers ; café et vin. Le dessert, non fourni, sera en vente auprès des exposants présents). .

Lieu-dit Cach Château de Cach Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 45 91

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English : Portes ouvertes du Château De Cach

L’événement Portes ouvertes du Château De Cach Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Médoc-Vignoble