Portes ouvertes du conservatoire, Conservatoire de musique et de danse, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 9 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse · Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Portes ouvertes du conservatoire Mercredi 9 septembre, 17h00 Conservatoire de musique et de danse Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Cette animation, ouverte aux enfants à partir de 7 ans, est aussi l’occasion idéale pour rencontrer les professeurs, se renseigner et pourquoi pas passer faire une inscription au secrétariat.

Conservatoire de musique et de danse 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 89 »}]

Le conservatoire propose l’essai des instruments où il est encore possible de s’inscrire en cette rentrée. Musique Danse

Loïc Seron