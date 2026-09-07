Projection-débat : Pionnières ! Histoires de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Projection-débat : Pionnières ! Histoires de femmes du cinéma Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Durée : 1h10. Tout public, à partir de 6 ans. Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

À travers leurs parcours et leurs innovations, la séance met en lumière la contribution essentielle des femmes au septière art. Elle se prolonge par un échange ludique autour de leur place dans les métiers du cinéma et des inégalités et discriminations qu’elles rencontrent encore aujourd’hui.

Par la Littoralité francophone

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Cette projection-débat invite à découvrir Alice Guy, Lotte Reiniger et Caroline Leaf, trois réalisatrices pionnières pourtant largement oubliées de l’histoire du cinéma. Journées du matrimoine Cinéma