Bué

Portes ouvertes du domaine Auchere et animations

18 Rue de l’Abbaye Bué Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le domaine Auchere vous invite aux portes ouvertes, sur la journée des Vignerons Indépendants.

Découverte viti-vinicole du domaine.

Dégustation, présentation, démonstration d’enjambeurs modernes et anciens.

Petite balade dans les vignes

Le domaine Auchere vous invite aux portes ouvertes, sur la journée des Vignerons Indépendants.

Découverte viti-vinicole du domaine.

Dégustation, présentation, démonstration d’enjambeurs modernes et anciens.

Petite balade dans les vignes .

18 Rue de l’Abbaye Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Domaine Auchere invites you to an open house on the Vignerons Indépendants day.

Discovery of the estate’s vineyard and winery.

Tasting, presentation and demonstration of modern and old straddle carriers.

Stroll through the vines

L’événement Portes ouvertes du domaine Auchere et animations Bué a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois