Arlay

Portes ouvertes du domaine Cartaux Bougaud

5 Rue des Vignes Arlay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Du jeudi 2 juillet au dimanche 5 juillet, à partir de 10h, venez vivre un moment convivial et gourmand autour de nombreuses animations !

Au programme animation musicale, gravure sur verre, et des ateliers de mixologie avec nos vins du Jura AOC les jeudi, samedi et dimanche pour découvrir de nouvelles saveurs dans une ambiance festive.

Retrouvez aussi un artisan crémier-fromager familial depuis 1950, présent samedi et dimanche, pour partager son savoir-faire et vous faire déguster des produits d’exception.

Et ce n’est pas tout jeudi à partir de 17h, laissez-vous emporter par l’ambiance du groupe L’air de Rien. Pour prolonger la soirée en toute gourmandise, une fondue au fromage sera également proposée le jeudi soir.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager de bons moments en famille ou entre amis ! .

5 Rue des Vignes Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Portes ouvertes du domaine Cartaux Bougaud

L’événement Portes ouvertes du domaine Cartaux Bougaud Arlay a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU JURA