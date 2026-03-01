Portes-ouvertes du hangar des Gais Lurons Rue de la Haie Robert Vitré
Portes-ouvertes du hangar des Gais Lurons pour la 65ème édition du Carnaval !
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Rue de la Haie-Robert à Vitré
Vous pourrez y admirer le travail des différentes équipes sur les chars de l’édition 2026, inscrire vos enfants pour le défilé et y retirer vos costumes. .
Rue de la Haie Robert Hangar des Gais lurons Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 57 33
