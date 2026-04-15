Portes ouvertes du Pavillon, Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière, Nantes

Portes ouvertes du Pavillon Samedi 6 juin, 15h00 Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels, situé en vis à vis de la Maison de quartier Bottière ouvre ses portes le samedi 6 juin 2026 de 15h à 18h pour vous faire découvrir les ateliers Arts Plastiques des enfants agés de 5 à 10 ans du mercredi, l’atelier BD Manga Architecture des jeunes âgés de 10 à 15 ans du lundi et mardi, l’atelier Dessin Gravure des adultes du mercredi et expérimenter la gravure sur Tetra Pak et le Linoléum et à 17h un spécial guest, Gaston de l’association CLOWN EN NEZ VEILLE se prête au jeu pour une séance de modèle vivant.

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce , Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « twopoints.contact@gmail.com »}]

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels, situé en vis à vis de la Maison de quartier Bottière ouvre ses portes pour vous faire découvrir et expérimenter ses ateliers. moisdespratiquesartistiques2026 ateliers découvertes