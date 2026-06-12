Portes ouvertes du Secours Catholique Boutique solidaire L’arc en ciel Cabourg

Cabourg

Portes ouvertes du Secours Catholique

Boutique solidaire L’arc en ciel 29 Avenue Alfred Piat Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La boutique solidaire du Secours Catholique ouvre les portes de son nouveau lieu et invite chacun à venir le découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

La boutique solidaire du Secours Catholique ouvre les portes de son nouveau lieu et invite chacun à venir le découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Vêtements, linge de maison, chaussures, jeux de société, jouets, vaisselle, accessoires, CD, DVD, livres et espace débarras une large sélection d’articles de seconde main attend les visiteurs. L’occasion de faire de belles trouvailles à petits prix tout en soutenant une démarche solidaire et responsable. .

Boutique solidaire L’arc en ciel 29 Avenue Alfred Piat Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 89 38 50 56

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English : Portes ouvertes du Secours Catholique

The Secours Catholique solidarity shop is opening the doors of its new premises and inviting everyone to come and discover it in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Portes ouvertes du Secours Catholique Cabourg a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Cabourg