Portes ouvertes du Vazereau Cinais
Portes ouvertes du Vazereau Cinais samedi 6 juin 2026.
Cinais
Portes ouvertes du Vazereau
Cinais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Au programme ?
Dégustation de nos fromages
Découverte de la ferme
Jeux pour les enfants
Buvette et fouées
Rencontre avec les producteurs
Au programme ?
Dégustation de nos fromages
Découverte de la ferme
Jeux pour les enfants
Buvette et fouées
Rencontre avec les producteurs .
Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 75 05 50
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English :
On the program ?
Cheese tasting ?
Discovery of the farm ?
Games for children ?
Refreshments and fouées?
Meet the producers
L’événement Portes ouvertes du Vazereau Cinais a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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