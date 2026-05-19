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Portes ouvertes du Vazereau Cinais

Portes ouvertes du Vazereau Cinais

Portes ouvertes du Vazereau Cinais samedi 6 juin 2026.

Ville : 37500 Cinais

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Cinais

Portes ouvertes du Vazereau

Cinais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Au programme ?
Dégustation de nos fromages
Découverte de la ferme
Jeux pour les enfants
Buvette et fouées
Rencontre avec les producteurs
Au programme ?
Dégustation de nos fromages
Découverte de la ferme
Jeux pour les enfants
Buvette et fouées
Rencontre avec les producteurs   .

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 75 05 50 

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English :

On the program ?
Cheese tasting ?
Discovery of the farm ?
Games for children ?
Refreshments and fouées?
Meet the producers

L’événement Portes ouvertes du Vazereau Cinais a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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