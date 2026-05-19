Cinais

Portes ouvertes du Vazereau

Cinais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Au programme ?

Dégustation de nos fromages

Découverte de la ferme

Jeux pour les enfants

Buvette et fouées

Rencontre avec les producteurs

Au programme ?

Dégustation de nos fromages

Découverte de la ferme

Jeux pour les enfants

Buvette et fouées

Rencontre avec les producteurs .

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 75 05 50

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English :

On the program ?

Cheese tasting ?

Discovery of the farm ?

Games for children ?

Refreshments and fouées?

Meet the producers

L’événement Portes ouvertes du Vazereau Cinais a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme